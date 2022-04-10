Шлеменко: для меня Ян выиграл бой у Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поражение Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул UFC в легчайшем весе.

«Если брать чисто человеческое отношение, конечно, считаю, что Петя выиграл. Бой был близким, очень равным. Что один, что второй могли выиграть. Для меня Петя этот бой выиграл, для судей выиграл Стерлинг», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

По его словам, у судей в большинстве случаев есть понимание, что претендент должен более уверенно забирать титул у чемпиона.

«Не только в смешанных единоборствах, а вообще в спорте. Чемпион всегда фаворит. Тем более, если это свой чемпион», — добавил экс-обладатель титула Bellator в среднем весе.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее первый обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата из России Олег Тактаров допустил, что в судейском решении по бою Ян — Стерлинг был политический подтекст.