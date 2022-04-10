Тактаров допустил, что в судейском решении по бою Ян — Стерлинг был политический подтекст

Первый обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата из России Олег Тактаров поделился мнением о поражении соотечественника Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Если бы бой был в Абу-Даби, то победу отдали бы Петру, но это Америка, ситуация такая. Кто-то из военного руководства мог шепнуть Дане Уайту, что нужна обязательно победа американца, тем более темнокожего, это вполне могло быть, это бизнес, политика. Наверняка были разговоры о том, чтобы привести Стерлинга к победе и Ян сам не выиграл», — цитирует Тактарова «Матч ТВ».

Напомним, что бой прошёл в Джексонвилле в рамках соглавного события вечера, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее секундант Яна возмутился судейским решением в бою со Стерлингом.