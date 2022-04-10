Секундант Яна возмутился судейским решением в бою со Стерлингом

Российский боец Ильяс Хамзин, который является секундантом Петра Яна, эмоционально отреагировал на поражение своего друга от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я не знаю, почему вообще взяли и обокрали. Первый раунд они как считали? Что он в блоки пинал лоу-кики? Что это вообще было? Такая организация, и что это за подсчёт?» — цитирует Хамзина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Пётр также был точно сильнее оппонента в четвёртом и пятом раундах.

«Могла ли повлиять на это решение политическая повестка? Не хочу лезть в это болото», — добавил Хамзин.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал Стерлинга одним из самых скучных чемпионов в истории UFC.