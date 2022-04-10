Гаджиев назвал Стерлинга одним из самых скучных чемпионов в истории UFC

Короткая ссылка
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу американского бойца Алджэмейна Стерлинга над россиянином Петром Яном в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Гаджиев назвал Стерлинга одним из самых скучных чемпионов в истории UFC
  • Gettyimages.ru

«Стерлинг — один из самых скучных и нелепых чемпионов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. Но факт остаётся фактом: он вышел и выиграл без каких-либо нарушений правил. Да, победа раздельным решением судей, но теперь он может называть себя полноправным чемпионом», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить