Глава UFC Уайт считает, что судьи должны были отдать победу Яну в бою со Стерлингом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Судьи начудили, мне показалось, что было 3:2 в другую сторону (в пользу Яна. — RT). Я не знаю, как вы все подсчитали бой. Всё упирается в то, как считать первый раунд. Трилогия? Этот бой остается на повестке, Пётр Ян — один из самых крутых бойцов этого дивизиона, но, скорее всего, мы организуем бой Стерлинга с Ти Джеем Диллашоу», — сказал Уайт после поединка.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 277 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее российский боец Иван Штырков выразил мнение, что судьи обокрали Яна в бою со Стерлингом.