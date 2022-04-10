Штырков считает, что судьи обокрали Яна в бою со Стерлингом

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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал поражение соотечественника Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга.
Штырков считает, что судьи обокрали Яна в бою со Стерлингом
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«Считаю, что Пётр выиграл первый, четвёртый и пятый раунды. Первый раунд забрал неуверенно и дал повод судьям за это зацепиться — отдать отрезок Стерлингу. На этом и выехал Стерлинг», — приводит слова Штыркова  «Матч ТВ».

При этом он отметил, что в начале поединка Пётр не был похож сам на себя, но позднее смог прибрать инициативу к рукам и доминировал в четвёртом и пятом раундах.

«А так — обокрали. Считаю, что обокрали Петра и забрали у него победу», — добавил Штырков.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 277 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее Стерлинг заявил, что сделал достаточно для победы над Яном.

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