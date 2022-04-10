Стерлинг: я сделал достаточно для победы над Яном
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«Перед боем у многих были сомнения в моей победе. Говорили, насколько Ян опасен. Действительно, он заставил меня помучиться и избивал меня в некоторых эпизодах. Но мы победили. И я говорил вам, что мы станем богаты. Я прессинговал его, пытался провести болевой приём. Да, не получилось, но я сделал достаточно для победы. Можете продолжать во мне сомневаться», — сказал Стерлинг после боя.
Также он бросил вызов двукратному чемпиону дивизиона Ти Джею Диллашоу.
Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном бою на турнире UFC 277 в Джексонвилле.
Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.
Ранее Ян потребовал реванша после поражения от Стерлинга на UFC 273.