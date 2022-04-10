Ян потребовал реванша после поражения от Стерлинга на UFC 273

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян заявил, что хочет получить реванш после поражения от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Алджэмейна Стерлинга.

«Я хочу реванша. Я забрал первый, четвёртый и пятый раунды», — сказал Ян после поединка.

Ян раздельным решением судей проиграл Стерлингу в соглавном событии на турнире UFC 277 в Джексонвилле.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее Ян выразил мнение, что выиграл бой со Стерлингом, а его обокрали.