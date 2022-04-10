Ян — о поражении от Стерлинга: считаю, я выиграл этот бой, меня обокрали

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал поражение от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Я считаю, я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я победил в трёх раундах из пяти», — сказал Ян после схватки.

Напомним, что это уже второй поединок между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации. Титул же был присуждён американцу.

Ранее сообщалось, что Ян уступил Стерлингу во втором поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе раздельным решением судей.

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