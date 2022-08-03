Украинцы не поедут на юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за участия россиян
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«Из-за такой позиции международной федерации сборная Украины по тайскому боксу (муай-тай) отказывается участвовать в чемпионате мира», — сообщает пресс-служба Минспорта.
Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в турнире под флагом Международной федерации ассоциаций тайского бокса.
ЧМ-2022 пройдёт с 9 по 21 августа в столице Малайзии.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
Ранее украинский боксёр Виталий Невесёлый призвал не допускать оскорбительных высказываний в адрес российских спортсменов.