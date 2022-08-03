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Украинцы не поедут на юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за участия россиян

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Руководство Министерства молодёжи и спорта Украины приняло решение не посылать сборную страны на юношеский чемпионат мира по тайскому боксу 2022 года в Куала-Лумпур из-за участия россиян.
Украинцы не поедут на юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за участия россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Jeeragone Inrut / EyeEm

«Из-за такой позиции международной федерации сборная Украины по тайскому боксу (муай-тай) отказывается участвовать в чемпионате мира», — сообщает пресс-служба Минспорта.

Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в турнире под флагом Международной федерации ассоциаций тайского бокса.

ЧМ-2022 пройдёт с 9 по 21 августа в столице Малайзии.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее украинский боксёр Виталий Невесёлый призвал не допускать оскорбительных высказываний в адрес российских спортсменов.

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