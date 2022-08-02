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Украинский боксёр Невесёлый назвал россиян братским народом

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Украинский боксёр Виталий Невесёлый призвал не допускать оскорбительные высказывания в адрес российских спортсменов.
Украинский боксёр Невесёлый назвал россиян братским народом
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

«Мы братские народы. У меня много друзей в России среди спортсменов. И мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», — заявил Невесёлый в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, Невесёлый переехал в Северодонецк (ЛНР). Федерация бокса Украины обвинила спортсмена в коллаборационизме и призвала привлечь его к уголовной ответственности.

Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее в IBA отказались комментировать выход украинки Дианы Петренко на награждение с флагом «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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