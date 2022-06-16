В IBA отказались комментировать выход украинки Петренко на награждение с флагом «Азова»

Международная ассоциация бокса (IBA) считает, что давать оценку поступку Дианы Петренко с Украины должен независимый комитет по этике.

«IBA не может высказывать свою позицию или предоставлять комментарии по данному поводу, поскольку такие случаи рассматриваются независимым органом — комитетом по этике, уполномоченным решать подобные дела», — сообщили RT в пресс-службе организации.

Информации о том, планирует ли комитет изучить дело Петренко, в пресс-службе не предоставили.

Петренко продемонстрировала символику «Азова» на церемонии награждения на международном турнире по боксу в Венгрии. Украинка заняла на соревнованиях второе место.

Ранее Светлана Журова заявила, что в отношении Петренко вряд ли будут применены санкции.