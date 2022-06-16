В IBA отказались комментировать выход украинки Петренко на награждение с флагом «Азова»

Короткая ссылка
Международная ассоциация бокса (IBA) считает, что давать оценку поступку Дианы Петренко с Украины должен независимый комитет по этике.
В IBA отказались комментировать выход украинки Петренко на награждение с флагом «Азова»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«IBA не может высказывать свою позицию или предоставлять комментарии по данному поводу, поскольку такие случаи рассматриваются независимым органом — комитетом по этике, уполномоченным решать подобные дела», — сообщили RT в пресс-службе организации.

Информации о том, планирует ли комитет изучить дело Петренко, в пресс-службе не предоставили.

Петренко продемонстрировала символику «Азова» на церемонии награждения на международном турнире по боксу в Венгрии. Украинка заняла на соревнованиях второе место.

Ранее Светлана Журова заявила, что в отношении Петренко вряд ли будут применены санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить