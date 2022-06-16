В IBA отказались комментировать выход украинки Петренко на награждение с флагом «Азова»
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«IBA не может высказывать свою позицию или предоставлять комментарии по данному поводу, поскольку такие случаи рассматриваются независимым органом — комитетом по этике, уполномоченным решать подобные дела», — сообщили RT в пресс-службе организации.
Информации о том, планирует ли комитет изучить дело Петренко, в пресс-службе не предоставили.
Петренко продемонстрировала символику «Азова» на церемонии награждения на международном турнире по боксу в Венгрии. Украинка заняла на соревнованиях второе место.
Ранее Светлана Журова заявила, что в отношении Петренко вряд ли будут применены санкции.