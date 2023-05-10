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Двали вышел в полуфинал мужского ЧМ по боксу в Узбекистане

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Российский боксёр Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, прошёл в полуфинал чемпионата мира в Узбекистане.
Двали вышел в полуфинал мужского ЧМ по боксу в Узбекистане
  • РИА Новости

Двали одержал победу над киргизом Санжаем Сейдакматовым раздельным решением судей и вышел в полуфинал соревнований.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая. Россиян допустили к участию в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн.

Ранее главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что Тархан Идигов и Игорь Свиридченков показали отличные результаты в поединках 1/16 финала чемпионата мира 2023 года по боксу в Ташкенте.

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