Тренер сборной России доволен боями Идигова и Свиридченкова на ЧМ по боксу в Ташкенте
«Идигов и Свиридченков порадовали своей работой. Они молодые ребята, которые недавно стали чемпионами России. Игорь выиграл два боя, теперь ждём такой же результат от Тархана», — цитирует Фархутдинова «Матч ТВ».
Свиридченков (весовая категория до 71 кг) победил Пирапата Есунгноена (единогласное решение судей) из Таиланда, а Идигов (до 67 кг) нанёс поражение Абебе Йелишо (нокаут) из Эфиопии.
Ранее россиянин Алексей Егоров заявил, что готов провести поединок со своим соотечественником олимпийским чемпионом по боксу Евгением Тищенко.