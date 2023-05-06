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Егоров с удовольствием примет поединок с олимпийским чемпионом по боксу Тищенко

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Россиянин Алексей Егоров заявил, что готов провести поединок со своим соотечественником олимпийским чемпионом по боксу Евгением Тищенко.
Егоров с удовольствием примет поединок с олимпийским чемпионом по боксу Тищенко
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Возможен ли ваш поединок с Тищенко? С удовольствием, мы обсуждали этот бой, это мой потенциальный соперник. Все чемпионы мира, все кто высоко в рейтингах», — цитирует Егорова «Матч ТВ».

По его словам, титульный бой может случиться в следующем году.

«В рейтингах я сильно не упал, поэтому вероятность того, что я и обратно вернусь в гонку за пояс. Может быть уже в следующем году», — добавил Егоров.

Егоров 6 мая в Екатеринбурге во втором раунде нанёс поражение своему соотечественника Владимиру Жигайлову (технический нокаут). Егоров занимает третье место в рейтинге ассоциации. Тищенко располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщает, что американский боец смешанных единоборств (MMA) Деметриус Джонсон одержал победу над бразильцем Адриано Мораесом в главном поединке турнира One Championship Fight Night 10.

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