Джонсон одолел Мораеса и защитил титул чемпиона One Championship

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Деметриус Джонсон одержал победу над бразильцем Адриано Мораесом в главном поединке турнира One Championship Fight Night 10.

Бой проходил в ночь на 6 мая в Колорадо (США) и завершился победой американца единогласным решением судей.

Таким образом, Джонсон защитил титул чемпиона One Championship в наилегчайшей весовой категории.

Первый поединок между бойцами состоялся в апреле 2021 года и завершился победой бразильского бойца нокаутом. В августе прошлого года состоялся реванш, в котором уже Деметриус отправил соперника в нокаут.

На счету американского бойца 33 победы и четыре поражения в 38 боях MMA. У бразильца 20 побед и шесть поражений.

Ранее российский боец MMA Ислам Махачев заявил, что может провести следующий бой в Абу-Даби.