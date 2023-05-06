Джонсон одолел Мораеса и защитил титул чемпиона One Championship
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Бой проходил в ночь на 6 мая в Колорадо (США) и завершился победой американца единогласным решением судей.
Таким образом, Джонсон защитил титул чемпиона One Championship в наилегчайшей весовой категории.
Первый поединок между бойцами состоялся в апреле 2021 года и завершился победой бразильского бойца нокаутом. В августе прошлого года состоялся реванш, в котором уже Деметриус отправил соперника в нокаут.
На счету американского бойца 33 победы и четыре поражения в 38 боях MMA. У бразильца 20 побед и шесть поражений.
Ранее российский боец MMA Ислам Махачев заявил, что может провести следующий бой в Абу-Даби.