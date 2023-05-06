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Джонсон одолел Мораеса и защитил титул чемпиона One Championship

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Деметриус Джонсон одержал победу над бразильцем Адриано Мораесом в главном поединке турнира One Championship Fight Night 10.
Джонсон одолел Мораеса и защитил титул чемпиона One Championship
  • Gettyimages.ru

Бой проходил в ночь на 6 мая в Колорадо (США) и завершился победой американца единогласным решением судей.

Таким образом, Джонсон защитил титул чемпиона One Championship в наилегчайшей весовой категории.

Первый поединок между бойцами состоялся в апреле 2021 года и завершился победой бразильского бойца нокаутом. В августе прошлого года состоялся реванш, в котором уже Деметриус отправил соперника в нокаут.

На счету американского бойца 33 победы и четыре поражения в 38 боях MMA. У бразильца 20 побед и шесть поражений.

Ранее российский боец MMA Ислам Махачев заявил, что может провести следующий бой в Абу-Даби.

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