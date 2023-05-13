В IBA планируют провести командный Кубок мира с призовым фондом $5 млн в ноябре-декабре
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«Мы будем создавать ещё лучшие условия для спортсменов. В ноябре или декабре пройдёт командный Кубок мира с новым форматом. Призовой фонд турнира составит $5 млн», — цитирует Кремлёва «Матч ТВ».
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая. Россиян допустили к участию в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн.
Ранее россиянин Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу.