В IBA планируют провести командный Кубок мира с призовым фондом $5 млн в ноябре-декабре

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что организация планирует провести командный Кубок мира с призовым фондом в размере $5 млн в ноябре-декабре.

«Мы будем создавать ещё лучшие условия для спортсменов. В ноябре или декабре пройдёт командный Кубок мира с новым форматом. Призовой фонд турнира составит $5 млн», — цитирует Кремлёва «Матч ТВ».

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая. Россиян допустили к участию в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн.

Ранее россиянин Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу.