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В IBA планируют провести командный Кубок мира с призовым фондом $5 млн в ноябре-декабре

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что организация планирует провести командный Кубок мира с призовым фондом в размере $5 млн в ноябре-декабре.
В IBA планируют провести командный Кубок мира с призовым фондом $5 млн в ноябре-декабре
  • globallookpress.com
  • © Владимир Трефилов

«Мы будем создавать ещё лучшие условия для спортсменов. В ноябре или декабре пройдёт командный Кубок мира с новым форматом. Призовой фонд турнира составит $5 млн», — цитирует Кремлёва «Матч ТВ».

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая. Россиян допустили к участию в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн.

Ранее россиянин Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу.

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