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Фархутдинов: боксёры сборной не будут довольствоваться только выходом в полуфинал ЧМ

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Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что удовлетворён выходом шести его подопечных в полуфинал чемпионата мира по боксу 2023 года в Ташкенте.

«Шесть человек гарантировали себе медали — это неплохо, но не будем останавливаться на этом, нужно думать, добиваться высшего результата и идти вперёд. Всем ребятам надо стараться дойти до финала. Это следующий этап. И всем нашим боксёрам по силам выйти в финалы, — цитирует Фархутдинова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что ожидает от боксёров медалей первенства планеты.

«День был очень сложный, но шесть боксёров вышли в полуфинал чемпионата мира. Надо ещё потрудиться, чтобы в пятницу у нас получилось хорошо выступить», — добавил Фархутдинов.

В полуфинал пробились Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Имам Хатаев (до 80 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). В полуфинал не сумели пробиться Игорь Свиридченков (до 71 кг) и Тархан Идигов (до 67 кг).

Поединки 1/2 финала пройдут 12 мая.

Ранее сообщалось, что Тим Цзю победил американца Тони Харрисона и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации.



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