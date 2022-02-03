«Было обидно, что у меня отняли победу»: Хатаев о бронзе Олимпиады, сравнениях с Тайсоном и переходе в профессионалы

Имам Хатаев по-прежнему уверен, что победил британца Бенджамина Уиттакера в полуфинале олимпийского турнира по боксу на Играх в Токио. Как заявил спортсмен в интервью RT, его оппонент уступил по числу точных ударов, а также должен был получить предупреждение за пассивное ведение боя. Помимо прочего, бронзовый призёр рассказал, что сподвигло его перейти в профессионалы, как относится к сравнениям с Майком Тайсоном и кого считает фаворитом в поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

— Как и для множества людей, для вас главным событием 2021 года наверняка стала Олимпиада в Токио. Какое самое яркое впечатление оставили Игры?

— Если мы говорим непосредственно о поединках, то каждый из них был по-своему важен. Но особенно запомнилось то, какой приём устраивали после побед. Встречали так, будто уже завоевал золото. Кроме того, в Олимпийской деревне на экранах показывали яркие моменты Игр, часто крутили мой нокаут в бою с Газимагомедом Джалидовым. Во многом благодаря этому все узнали обо мне.

— Во время Олимпиады многие российские спортсмены выражали недовольство низкими потолками в номерах, картонными кроватями. Как вам спалось на таком месте?

— Всегда думал, что на Играх будут шикарные номера. Когда заселились, был немного удивлён. Спортсменам среднего и низкого роста было довольно комфортно, но баскетболистам и волейболистам приходилось несладко из-за низких потолков. Также складывалось впечатление, что в некоторых комнатах ремонт не доделали. Да и видеть картонные кровати было непривычно.

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— Организаторы уверяли, что кровати довольно прочные. Ваша не сломалась до конца Игр?

— Возможно, у кого-то и возникли подобные проблемы. Моя достояла до окончания соревнований.

— В Японии довольно специфичная еда. С этим проблем не было?

— На самом деле, в этом плане всё было очень здорово, готовили вкусно. В Олимпийской деревне были представлены все кухни мира. Ты мог попробовать как японскую еду, так и другую пищу, в частности халяль.

— Как вы уже отметили, ваша победа в бою с Джалидовым стала одним из самых запоминающихся моментов Игр. Вы можете назвать этот нокаут самым красивым в вашей любительской карьере?

— Точно могу назвать его одним из самых эффектных. Да, в моей любительской карьере было ещё несколько красочных нокаутов, которые не попали на видео, но на всю жизнь останутся в моей памяти. Например, на чемпионате России, на соревнованиях СКФО. Поначалу очень радовался, когда смог выиграть досрочно. Давно говорили, что мне стоило перейти в профессионалы. Мол, буду всех уничтожать там.

— После того как вы нокаутировали Джалидова, в соцсетях многие стали вас сравнивать с Тайсоном. Вы читали подобное?

— Знаю, что на родине меня называют чеченским Тайсоном. В любом случае очень приятно, когда тебя сравнивают с таким великим чемпионом.

— В плане стиля вы действительно скорее ближе к Тайсону, чем к Александру Усику. Какой из боксёров произвёл на вас самое большое впечатление в детстве?

— Мне всегда нравились Мухаммед Али, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс, Флойд Мейвезер. Старался перенять что-то у каждого из них. Но стиль Железного Майка мне подходит несколько больше, чем остальных.

— Какой поединок с участием этих боксёров вы пересматривали наибольшее количество раз?

— Обожаю трилогию между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Много раз наблюдал за их очными схватками. Это нечто.

— Как вас встретили в команде после битвы с Джалидовым?

— Поздравили и отправили отдыхать, готовиться и настраиваться на следующий бой. Никакого празднования не было. В сборной особо не отмечали подобные успехи. Если кто-то выигрывал поединок, то немного хвалили, помогали советами перед следующей схваткой. Если уступал, то старались поддержать, не дать спортсмену потерять веру в себя.

— Недавно вы выкладывали видео в Instagram, на котором отрабатывали тот самый удар, который помог нокаутировать Джалидова. Это было вашей заготовкой перед той битвой?

— Нет, именно этот удар не отрабатывал. Конечно, постоянно практиковал прямые и боковые — как на настенных подушках, так и на тренировках в зале. Но конкретно на этом движении не зацикливался. Хотя ранее именно оно помогло мне нокаутировать другого оппонента.

Впоследствии я пересмотрел бой с Джалидовым и заметил, что именно этим ударом я несколько раз пытался застать его врасплох. Готовил его, несколько раз выбрасывал, наконец попал. Сейчас стал немного больше внимания уделять конкретному движению, работать над ним.

— У многих боксёров есть свой коронный удар. У Деонтея Уайлдера это сокрушительный правый прямой, у Джервонты Дэвиса — левый апперкот. Можно ли назвать этот правый вашим фирменным?

— Не могу сказать, что этот удар является моим любимым. Но я предпочитаю бить навстречу, ловить соперника на движении вперёд. Это считается очень опасным приёмом. Мне давно говорили, что контрпанчи выбрасывают только смелые боксёры. Поэтому я старался действовать в таком ключе.

— Одним из самых обсуждаемых моментов боксёрского турнира стал ваш поединок с Бенджамином Уиттакером. Победу присудили британцу, а вы выразили несогласие судейским решением. Спустя почти пять месяцев вы по-прежнему считаете, что вас засудили?

— Нет. Я пересмотрел наш бой сразу по окончании соревнований, а недавно ещё раз разобрал его. На мой взгляд, я был сильнее Уиттакера, был достоин победы на все 100%. Но судьи встали на его сторону.

— Почему вы так уверены?

— По ряду причин. Во-первых, Уиттакер должен был получить предупреждение за пассивное ведения боя. Если боксёр не хочет биться, постоянно отступает, бегает от противника, рефери должен остановить схватку и сделать ему замечание. При повторном нарушении правил арбитр может снять очко или вовсе отстранить спортсмена. Но тот ни разу не обратил внимание на его поведение. Хотя было видно, что Бенджамин старается избегать обменов ударами и надеется дотерпеть до окончания битвы.

Во-вторых, Уиттакер уступил мне по количеству попаданий. Он доставал меня джебом, несколько раз бил навстречу с уклоном, но на повторе видно, что либо удары были неакцентированными, либо я успевал вовремя уклониться. Сам же я мощно атаковал и справа, и слева. Кроме того, со стороны было отлично видно, что я заряжен на поединок и готов боксировать, сделать всё возможное для победы.

— Вы уверены, что нанесли больше точных ударов?

— Нанял специалистов, чтобы они посчитали точное число попаданий. Они пришли к выводу, что у меня их набралось больше.

— Спортсмены по-разному принимают обидные поражения. Кто-то уходит в себя, кто-то плачет, бывали случаи, когда бойцы устраивали погром в раздевалке. Как отреагировали вы?

— Очень сильно хотел принести золотую медаль России, своей республике, мечтал об этом с самого детства. Отдал всего себя во время подготовки к Олимпийским играм, заверил своего президента Рамзана Ахматовича Кадырова, что сделаю всё возможное ради победы. Было очень обидно, что у меня отняли победу.

Когда вернулся в комнату, позвонил отцу. Он сказал, что на самом деле я должен был выиграть, согласился, что меня засудили. После этого Рамзан Ахматович опубликовал фотографию в соцсетях и написал, что для него я олимпийский чемпион. Со временем понял, что ничего уже не изменить. Нет смысла сожалеть. Правильнее будет забыть об этой неудаче и начать всё с чистого листа.

— Это было самое тяжёлое поражение в вашей карьере?

— В своё время хотел выиграть чемпионат России, но раз за разом не получалось. И благодаря этому мотивация лишь возрастала. Если у меня что-то не получается, то ещё сильнее хочу добиться этого. Доказать самому себе и другим, что достоин этого. Поэтому неудачу на Олимпиаде воспринял нормально.

— Вы общались с Уиттакером после того поединка?

— Встретился с ним после финала Олимпиады. Он проиграл Арлену Лопесу и плакал. Рядом с нами находился ещё один бронзовый призёр Игр Лорен Домингес — тоже уроженец Кубы, который уже давно перебрался в Азербайджан и представлял эту страну в Токио. Он немного понимал по-русски.

Я обратился к нему: «Спроси, что с ним?». Домингес ответил, что тот переживает из-за поражения от Лопеса. Тогда я сказал, что Уиттакер должен был плакать ещё вчера, ведь уступил мне в полуфинале. Бенджамин разрыдался ещё сильнее и ушёл. После этого больше не пересекались.

— На летней Олимпиаде в Токио был не один бой, результат которого сочли спорным. Не думаете, что в олимпийском боксе стоит определять победителя по числу точных попаданий, как это было раньше?

— Да, зачастую бывает такое, что судьи отдают раунды кому хотят. Мне кажется, было бы гораздо правильнее определять победителя по числу точных ударов. Например, мне бы это очень сильно помогло. Ещё одна проблема в том, что в боксе нельзя подать протест на результат схватки.

— Вы сами сказали, что Кадыров обратился к вам через соцсети после битвы с Уиттакером. А лично с ним вы не обсуждали результат боя?

— Нет, поговорили о соревнованиях в Токио, но тему поединка не поднимали. В декабре Рамзан Ахматович собрал у себя участников Игр, других представителей единоборств и наградил. Причём олимпийцев он особенно отметил. Был рад, что мы попали на соревнования, смогли достойно показать себя.

— Насколько известно, Рамзан Ахматович подарил вам машину Mercedes, а за бронзу Игр вы получили автомобиль BMW X3. Как поступили с подарками?

— Продавать не стал, поэтому у меня уже появилось подобие собственного автопарка (смеётся). Пусть и не такой большой, как у Флойда Мейвезера. Сейчас у меня две машины, ещё одну подарил отцу.

— У многих спортсменов есть страсть к дорогим автомобилям. Это про вас?

— Нет, я особо не увлекаюсь этим. Конечно, неплохо иметь качественный автомобиль, но украшать его, гонять — не моё.

— Чем ещё вы увлекаетесь, помимо бокса?

— Мне нравится ездить на лошади, в последнее время понравилось кататься на сноуборде. В скором времени планирую попробовать и лыжи.

— Сноуборд — довольно экстремальный вид спорта. Тренер не просит отказаться от этого из-за риска получить травму?

— Конечно, переживает. Говорит, чтобы был предельно осторожен. Но я катаюсь максимально аккуратно.

— Осенью 2021 года вы перешли в профессионалы и уже успели одержать первую победу. Вы решили завершить карьеру в олимпийском боксе после битвы с Уиттакером или это было спланировано до поездки в Токио?

— С 2017-го хотел попробовать себя в профессионалах, но потом всё же решил остаться в любителях вплоть до соревнований в Токио. После Игр был уверен, что уже не вернусь в олимпийский бокс, но пока окончательно не ушёл.

— Какие планы на 2022 год?

— Хочу посвятить себя выступлению в профессионалах, провести четыре-пять боёв. Но при этом не исключаю, что всё же заявлюсь на чемпионат России. Мне было бы интересно попробовать себя в Париже. Почему нет, если есть такая возможность?

— От многих спортсменов приходилось слышать, что олимпийское золото важнее пояса чемпиона мира по боксу. Как считаете вы?

— Олимпийский чемпион — это на всю жизнь. У спортсмена никто не может отнять это звание, а люди помнят его даже спустя много лет. В профессионалах пояса также даются нелегко. Но ты можешь удерживать этот титул два-три года, а потом потерять. Поэтому золото Игр для меня наиболее ценно.

— Насколько известно, в детстве вы увлекались борьбой и вполне могли добиться успеха в этом виде спорта. Почему в итоге выбрали бокс?

— В моём родном селе был зал, где проводились занятия по классической борьбе. Мои знакомые каждый день ходили туда, мне тоже стало интересно. Однажды пошёл вместе с ними, посмотрел, как всё проходит. Мне понравилось. Попросил у отца разрешения посещать тренировки. Дело в том, что он хотел отдать нас с братом Шамилем на бокс, с самого детства обучал нас этому виду спорта.

Впоследствии мы занимались борьбой на протяжении четырёх лет. Вместе с братом выигрывали чемпионат Республики. Шамиль родился в 1996 году, но на соревнованиях побеждал оппонентов, которые были старшего его на три-четыре года. Не знаю почему, но потом он решил перейти в бокс. А секция располагалась в другом селе.

— Что было дальше?

— Через какое-то время они с отцом стали просить меня тоже уйти из борьбы и начать заниматься боксом. Тогда это не очень интересовало меня, ведь я даже ни разу не был на ринге. Но посетив первую тренировку, решил остаться. Занятия были очень тяжёлыми, а дисциплина была жёстче, чем на борьбе. Это привлекло меня.

После недели тренировок с одним парнем устроили спарринг. Он был на год младше, но очень сильно побил меня. Это стало для меня мотивацией. Мне захотелось взять реванш. Так я и перешёл в бокс.

— Навыки в боксе и борьбе делают вас практически идеальным кандидатом для перехода в смешанные единоборства. Не думали попробовать себя в MMA?

— Почему-то смешанные единоборства никогда не привлекали меня. Ни разу не было желания даже на тренировку сходить. А сейчас переход в MMA и вовсе будет большой глупостью. Всё же столько лет провёл в боксе, многого добился. Не время останавливаться. Все мысли только о карьере в профессионалах.

— На ваш взгляд, кто является сильнейшим боксёром-профессионалом мира на данный момент?

— Артур Бетербиев. В полутяжёлом весе ему нет равных. Если мы возьмём тяжёлый вес, то там отдал бы предпочтение Александру Усику.

— Думаете, украинец сильнее Тайсона Фьюри?

— На мой взгляд, да. Усик обладает огромным опытом в любительском боксе, что является серьёзным фактором. Если грамотно пользоваться этими навыками, то можно достичь огромных высот. Посмотрите, как Александр расправляется с соперниками. В любом случае, в их поединке с Фьюри я бы не только болел за украинца, но и был уверен в его успехе.

— Помимо Бетербиева, в полутяжёлом весе есть ещё один непобеждённый чемпион из России — Дмитрий Бивол, который в декабре взял верх над Умаром Саламовым. Что не получилось у бойца клуба «Ахмат» в том бою?

— Бивол не давал ему работать в своём стиле. С помощью джеба он удерживал Саламова на нужной для себя дистанции. В результате, у него не было возможности работать сериями, доносить фирменные размашистые удары. Умар неплохо смотрелся в концовке, когда стал работать на максимуме, бросился вперёд. Если бы он сделал это в четвёртом-пятом раунде, всё могло сложиться по-другому. Думаю, ему немного не хватило опыта. Нужно было боксировать увереннее.

— Что бы вы делали иначе, будь вы на месте Умара?

— Старался поймать Бивола встречными ударами, проводить повторные атаки, зажимать его в угол. Дмитрий очень неплохо использует джеб. Умар не смог ничего поделать с этим.

— Во время личной встречи не спрашивали Бетербиева, собирается ли он подраться с Биволом в 2022 году?

— Об этом не разговаривали. Артур дал мне несколько советов на будущее. Рассказал, как поддерживает физическую форму, какие упражнения выполняет. Заявил, что не надо слишком сильно нагружаться во время тренировок по ОФП, соблюдать режим сна, дисциплину.

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— На ваш взгляд, кто победит в схватке Бетербиева с Биволом?

— Буду болеть за Артура. Надеюсь, он станет абсолютным чемпионом мира.

— Свой первый поединок вы также провели в полутяжёлом весе, где выступают также Бетербиев, Бивол, Саламов. Как вы относитесь к боям с соотечественниками?

— Не думаю, что соглашусь сразиться с Артуром или Умаром. Мне кажется, они сами не пойдут на такое. Но сейчас преждевременно говорить об этом. Мне потребуется минимум два года, чтобы достичь того уровня, на котором они находятся. Может к этому моменту Бетербиев решит завершить карьеру и сам отдаст мне пояс (смеётся).

— Саламов первый этап карьеры провёл на Украине, Бетербиев переехал в Канаду и выступал там. Вы планируете биться в России или считаете правильным отправиться покорять США или Европу?

— На данный момент решения о моём будущем принимают в клубе «Ахмат», представителем которого я являюсь. В то же время, интересные предложения уже поступают.

— После Олимпийских игр финалист соревнований Дюк Рэган подписал контракт с Top Rank Boxing. К вам не обращались из известных мировых промоушенов?

— Есть предложения из Top Rank, Matchroom Boxing, канадских организаций. Но контракт пока не подписан.

— Уже есть планы о проведении следующего поединка?

— Обсуждается проведение боя на боксёрском шоу в Москве, запланированном на март. В качестве соперника рассматривается Сергей Екимов, с которым Саламов дрался в предпоследней схватке.