Заявка на бой года: как Усик может избежать встречи с Джошуа и подраться с Фьюри

Следующим соперником чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика может стать обладатель титула WBC Тайсон Фьюри. По информации СМИ, это произойдёт в том случае, если Энтони Джошуа откажется от обязательного реванша с украинцем в обмен на отступные в размере £15 млн. Факт ведения переговоров подтвердил промоутер Фьюри, в то время как Джошуа заверил, что пока не согласился на предложенные ему условия.

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри можно по праву назвать одним из самых ожидаемых в 2022 году. Поскольку в нём могут сойтись одни из сильнейших боксёров тяжёлого веса в XXI веке и определиться первый абсолютный чемпион мира со времён Леннокса Льюиса. Однако вплоть до последних дней не было оснований всерьёз говорить о проведении этой схватки. Уступивший украинцу в сентябре Энтони Джошуа по-прежнему имел право на обязательный реванш и собирался им воспользоваться. Но, как стало известно The Telegraph, у британца появились весомые причины отказаться от ответного боя и пропустить вперёд соотечественника.

По информации издания, Джошуа может получить £15 млн, если не будет активировать опцию в контракте и настаивать на незамедлительном реванше с Усиком. В этом случае Александр будет волен подраться с любым другим оппонентом, в частности с Фьюри. Да, теоретически помешать организации объединительного боя может ещё один боксёр — обладатель временного титула WBC Диллиан Уайт. На данный момент он является обязательным претендентом на пояс и может потребовать встречи с Тайсоном. Но и в этом случае всё может решить солидная сумма отступных.

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Правда, официально отказ Джошуа от повторного поединка с Усиком пока не задокументирован. Более того, на днях британец опубликовал видеозапись в социальных сетях, отметив, что пока не согласился уступить Фьюри право сразиться с украинцем. Тем не менее журналисты полагают, что британский боксёр всё ещё рассматривает данную возможность и, скорее всего, ответит согласием.

«Я слышу, как люди говорят: «Эй Джей соглашается на £15 млн за отказ (от боя с Усиком. — RT). Я не подписывал контракт, не видел его. Как бы то ни было, не слушайте информацию из других источников, пока я не скажу это лично. Я человек, который управляет своей судьбой, бизнесом. Я умный и на каждом этапе принимаю взвешенные решения», — заявил Джошуа.

О намерении устроить битву между Усиком и Фьюри сообщалось ещё в начале декабря, но развитие история получила лишь полтора месяца спустя. Промоутер украинца Александр Красюк не стал давать чёткого ответа на вопрос о проведении реванша между Александром и Энтони, но при этом пообещал в ближайшее время раскрыть все подробности. Впоследствии слухи прокомментировал и глава Matchroom Boxing Promotions Эдди Хирн.

«Все знают, что у некоторых людей есть желание попытаться организовать бой Фьюри с Усиком. Чтобы он состоялся, должно произойти много вещей. И я говорю не о задержке торгов. Нет, мы не собираемся ждать, будет ли достигнута договорённость о проведении поединка Фьюри с Уайтом, чтобы объявить дату схватки Усика с Джошуа», — сказал Хирн iFL TV.

По мнению промоутера, устроить объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе в ближайшее время не удастся. Хирн уверен, что Усику всё же придётся сразиться с Джошуа в реванше, а Фьюри — помериться силами с Уайтом. Поединок за титул WBC может состояться уже 26 марта, если сторона Тайсона выиграет торги.

Судя по всему, ближайшая неделя станет определяющей в вопросе организации битвы между Усиком и Фьюри. Это подтвердил и промоутер британца Фрэнк Уоррен, отметив, что не оставляет активные попытки свести двух спортсменов на ринге.

«Мы всё ещё работаем над этим, но я верю, что в выходные мы добьёмся прогресса, а затем нам будет о чём объявить. Все в боксе хотят увидеть объединительный бой между Тайсоном и Усиком, я хочу увидеть его просто как фанат. Так что это тот поединок, который мы пытаемся устроить», — сказал Уоррен The Sun.

Подтвердил эту информацию и представитель Усика. Красюк заявил, что стороны обсуждают эту дуэль с осени, но обязательный реванш с Джошуа не позволяет расставить все точки над i.

«Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они ведутся ещё с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов по этому поводу. Поэтому никакой конкретики дать не могу. Но да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются. У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по поводу ответного боя, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing. Сейчас мы ведём переговоры по схватке с Тайсоном Фьюри. Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остаётся матч-реванш с Энтони», — цитирует Красюка Tribuna.

Безусловно, с точки зрения репутации отказ Джошуа от битвы с Усиком может быть негативно воспринят его фанатами. В сентябре украинец вчистую переиграл соперника и продемонстрировал наличие у него не только пробелов в боксёрской технике, но и ментальных проблем. По ходу схватки Энтони смотрелся потерянным и даже не пытался перехватить инициативу, что выглядело странно, учитывая его габариты. Как итог, британец уступил единогласным судейским решением.

И хотя в интервью Stuff Джошуа заявил, что предельно мотивирован в преддверии реванша и намерен вернуть себе потерянные трофеи, его готовность к ответной дуэли с Усиком вызывает вопросы. Нескольких месяцев явно недостаточно, чтобы не только восстановиться после столь безвольного поражения, но и подготовиться к реваншу.

А ведь Джошуа нужно не только подобрать ключи и приспособиться к крайне неудобному для него стилю Усика, но и вновь стать тем бесстрашным бойцом, которым он был до первой встречи с Энди Руисом. Тяжёлый нокаут надломил британца и заставил его действовать гораздо более осторожно, фокусируясь на работе с дистанции и попытках перебоксировать соперников. Однако в сражении с украинцем подобный план был обречён на провал.

Возможно, Джошуа будет выгодно либо взять небольшую паузу в выступлениях и сосредоточиться на тренировках, либо сразиться с менее сильным противником. Например, тем же Уайтом, который рискует остаться без боя. Несомненно, дуэль с Диллианом не станет лёгкой прогулкой для Энтони, но уж точно обещает быть не такой обескураживающей, как реванш с Александром.

Что касается возможного противостояния Усика и Фьюри, оно обещает стать одним из самых крупных не только в 2022 году, но и за последние десять лет. Тяжёлый дивизион всегда считался самым престижным, а схватка за статус абсолютного чемпиона обречена стать одной из самых ожидаемых и обсуждаемых. Хотя бы по той причине, что в последний раз объединять пояса по всем основным версиям удавалось в 2000 году. Правда, тогда Льюису оказалось достаточно собрать трофеи WBA, WBC и IBF.

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Тем не менее встреча Усика с Фьюри любопытна и по другой причине. На бумаге очень сложно представить, за счёт чего украинец способен преподнести ещё одну сенсацию и взять верх над непобеждённым британцем. Тот на 15 см выше и обладает колоссальным преимуществом в физической мощи, но при этом вряд ли заметно уступит в подвижности и технике. Несмотря на огромную массу (в последних двух боях с Деонтеем Уайлдером он весил более 123 кг), чемпион WBC отличается великолепной работой ног и способен как устроить рубку в ринге, так и боксировать на дистанции. В этом плане он заметно превосходит Джошуа. И это несмотря на то, что Энтони одержал победу на Олимпиаде в Лондоне, а его соотечественник не прошёл отбор на Игры в Пекине.

В команде Усика также признали, что для него сражение с Фьюри обещает стать более сложным, чем с Джошуа. По словам Красюка, если британец будет хорошо готов и предельно мотивирован, то сможет создать проблемы для украинца. Он отметил, что до настоящего момента Тайсон не встречался с оппонентами калибра Усика, и раскритиковал его действия в третьем бою с Уайлдером. Промоутер заявил, что он хуже двигался, уделял гораздо меньше внимания стратегии и боксировал менее технично.

Разумеется, многие эксперты отметили, что стиль Фьюри претерпел изменения после перехода под руководство Шугара Хилла Стюарда. Он стал менее изобретательным и тонким боксёром, делая ставку на «физику», постоянное давление и тяжёлые удары. И есть основания предполагать, что в битве с подвижным Усиком ему не удастся делать то же самое, что в противостоянии со статичным Уайлдером. Но не стоит забывать, что сам Александр хоть и перебоксировал того же Энтони, но пропустил довольно много сильных ударов, а в одном из эпизодов даже был близок к нокдауну. И если медлительный Джошуа сумел достать его, то и у его соотечественника есть на это все шансы.