Чемпион WBA Мерхи подписал контакт с RCC Boxing Promotions

Регулярный чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе Рияд Мерхи подписал контракт с российской организацией RCC Boxing Promotions.

Соглашение рассчитано на три боя, первый из которых пройдёт в Екатеринбурге. Дата и соперник будут объявлены в ближайшее время.

Бельгийский боксёр (30—1, 25 KO) дебютировал в профессионалах в 2013 году.

Мерхи стал чемпионом в 2019 году. Он победил венгра Имре Селло (до 90,7 кг). Потом Мехди защитил титул в поединке с китайцем Чжаном Чжаосином.

Мерхи ждёт следующая защита титула.

Ранее сообщалось, что франко-камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну одержал победу над французом Сирилом Ганом в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.