Чемпион WBA Мерхи подписал контакт с RCC Boxing Promotions
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Соглашение рассчитано на три боя, первый из которых пройдёт в Екатеринбурге. Дата и соперник будут объявлены в ближайшее время.
Бельгийский боксёр (30—1, 25 KO) дебютировал в профессионалах в 2013 году.
Мерхи стал чемпионом в 2019 году. Он победил венгра Имре Селло (до 90,7 кг). Потом Мехди защитил титул в поединке с китайцем Чжаном Чжаосином.
Мерхи ждёт следующая защита титула.
Ранее сообщалось, что франко-камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну одержал победу над французом Сирилом Ганом в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.