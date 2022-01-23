Нганну победил Гана и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Франко-камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну одержал победу над французом Сирилом Ганом в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Бой стал главным событием турнира UFC 270 в американском Анахайме и завершился единогласным решением судей в пользу 35-летнего действующего чемпиона — 48:47, 48:47, 49:46.

Для Нганну эта победа стала 17-й в карьере при трёх поражениях. Ган впервые проиграл в MMA, до этого он брал верх в десяти схватках кряду.

Ранее сообщалось, что бразилец Дейвесон Фигередо одолел мексиканца Брэндона Морено и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.