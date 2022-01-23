Фигередо одолел Морено и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Бразильский боец смешанного стиля Дейвесон Фигередо одержал победу над мексиканцем Брэндоном Морено и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Поединок состоялся в американском Анахайме на турнире UFC 270 и завершился единогласным решением судей в пользу 34-летнего спортсмена — 48:47.

Эта схватка стала третьей между данными бойцами — первый бой завершился ничьей, а во втором выиграл Морено.

Теперь на счету Фигередо 21 победа, два поражения и одна ничья. Морено потерпел шестое поражение в карьере при 19 победах и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов за 47 секунд победил американца Коди Стэменна удушающим приёмом на UFC 270.