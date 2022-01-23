Саид Нурмагомедов за 47 секунд победил Стаманна удушающим приёмом на UFC 270

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Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов взял верх над американцем Коди Стаманном в поединке на турнире UFC 270 в Анахайме.

Бой завершился в первом раунде — представитель США сдался после удушающего приёма. Поединок продолжался 47 секунд.

Таким образом, 29-летний россиянин одержал 15-ю победу в карьере при двух поражениях. Для Стаманна это пятый проигранный бой в MMA при 19 победах и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сирил Ган провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 270.

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