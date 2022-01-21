Нганну и Ган провели дуэль взглядов перед боем на UFC 270

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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сирил Ган провели дуэль взглядов перед поединком.
Нганну и Ган провели дуэль взглядов перед боем на UFC 270
  • ©Chris Unger/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MMAFighting.

Бой станет главным событием турнира UFC 270. Поединок состоится 23 января в американском Анахайме.

На счету Нганну — 16 побед и три поражения за карьеру. Ган в MMA выиграл десять боёв и ни разу не уступал соперникам.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков подерётся с британцем Томом Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте.

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