Нганну и Ган провели дуэль взглядов перед боем на UFC 270
- ©Chris Unger/Zuffa LLC
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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MMAFighting.
Бой станет главным событием турнира UFC 270. Поединок состоится 23 января в американском Анахайме.
На счету Нганну — 16 побед и три поражения за карьеру. Ган в MMA выиграл десять боёв и ни разу не уступал соперникам.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков подерётся с британцем Томом Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте.
Francis Ngannou and Ciryl Gane came face to face after the #UFC270 press conference 👀 pic.twitter.com/XqZLtCYuA0— MMAFighting.com (@MMAFighting) January 21, 2022