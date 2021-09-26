В шаге от нокаута: как Усик победил Джошуа и завоевал четыре титула чемпиона мира по боксу

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок продлился все 12 раундов, по окончании которых судьи единогласно встали на сторону украинца. При этом ключевыми стали последние девять минут схватки, в ходе которых Усик чуть было не нокаутировал соперника.

Изначально Александр Усик считался явным андердогом в поединке с Энтони Джошуа, причём против него говорили сразу несколько факторов. У украинца не было опыта сражений с топ-бойцами тяжёлого веса. Он дрался на чужой территории (что гарантированно давало преимущество его сопернику) и значительно уступал в антропометрии, а также ни разу не подходил к бою с весом более 100 кг. С одной стороны, разница между последними схватками оказалась небольшой — менее двух килограммов, но для экс-чемпиона в первом тяжёлом дивизионе это могло иметь огромное значение. Всё же один из его козырей — именно работа ног и способность постоянно маневрировать и подбирать нужные углы для атаки. А увеличение массы тела могло негативно сказаться как на его способности быстро двигаться, так и на выносливости.

Забегая вперёд: все эти обстоятельства ничуть не помешали претенденту. Усик не заметил разницы в 1,9 кг и не стушевался перед более чем 60 тыс. британских любителей бокса, которые заполнили «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», а вышел в ринг максимально сконцентрированным. И это несмотря на довольно оригинальное представление перед началом схватки. Украинец появился на арене в шлеме от скафандра, что стало довольно неожиданным событием. Если к красочным перформансам Джошуа все давно привыкли, то Александр обычно не радовал подобными изысками.

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План Усика на битву с Джошуа оказался довольно ожидаемым. Разница в росте и длине рук заставляла его постоянно идти вперёд. Но в отличие от многих, он шёл не напролом, а активно маневрировал и искал углы для атаки. Правда, поначалу это не сильно работало. Александр много двигался, но застать врасплох Энтони не мог. Тот хоть и не предлагал контригры, но неплохо защищался, уходя от большинства ударов противника.

В первой половине боя большинство раундов получились примерно равными. Усик проявлял себя активнее — причём как в плане движения, так и выбрасывания ударов. Но его попадания вряд ли являлись настолько акцентированными, чтобы стать серьёзной проблемой для Джошуа и склонить судей в его сторону.

По ходу поединка особенно ярко проявилось то, что оба являются яркими представителями любительского бокса. На протяжении большинства раундов на ринге велась тактическая борьба, в которой ставка делалась не на мощь, а на точность и число попаданий. И это неудивительно, ведь встречались два олимпийских чемпиона Лондона. Но если Джошуа выиграл пояс в категории свыше 91 кг, то Усик — до обозначенного веса.

Впервые украинец ярко проявил себя в третьем раунде. Если первые два можно было отдать как ему, так и Джошуа, то в этом отрезке Александр смотрелся сильнее. Он неоднократно заходил за левую ногу Энтони и заставал его врасплох благодаря фирменным левым прямым. Но апогеем стала концовка трёхминутки, в ходе которой британец был серьёзно потрясён. Ещё один удар левой пришёлся точно в челюсть чемпиону и не только заметно пошатнул его, но и заставил отступить назад.

Нельзя сказать, что Джошуа смотрелся абсолютно беззубо. Иногда он довольно опасно контратаковал, поджимал и находил бреши в обороне Усика, но в основном был слишком пассивен. Возможно, он был уверен, что в равном бою местные судьи всё равно встанут на его сторону. И это неудивительно. В боксе многие арбитры до сих пор придерживаются мнения, что для завоевания пояса претендент должен заметно превзойти чемпиона. И до определённого момента в этой схватке подобного не наблюдалось.

Не в пользу Александра был и тот факт, что в середине битвы у него открылось рассечение над правым глазом. И если это и не мешало ему вести бой, то абсолютно точно оказывало влияние на судей. Видимый ущерб зачастую расценивается как доказательство превосходства в ринге. Правда, в скором времени украинец реваншировался. У Энтони появилась гематома примерно на том же месте. И это уже было заметно опаснее. Постепенно Джошуа стало всё труднее видеть, что позволяло Усику ещё чаще использовать левый прямой.

Равный бой продолжался вплоть до окончания девятого раунда. К этому моменту на карточках всех троих судей вполне могли быть если не одинаковые значения, то как минимум небольшое превосходство одного из соперников. По логике им должен был быть Усик, который продолжал работать в свойственной ему манере и не позволял Джошуа подобраться к себе. Временами Энтони смотрелся абсолютно растерянным. Достаточно сказать, что по окончании битвы он донёс до цели на 25 ударов меньше (123:148), при этом выбросил на 112 больше (641:529). Как итог — крайне низкий процент попаданий (12%), что можно назвать заслугой украинца, великолепно применявшего уклоны корпусом.

Тем не менее судьба поединка решилась именно в чемпионских раундах, в которых Усик буквально сметал Джошуа с ринга. И это было особенно неожиданно. В конце девятого Энтони несколько раз опасно попал по оппоненту и имел шансы дожать его, но почему-то ослабил хватку и позволил перехватить инициативу. Александр воспользовался этим и провёл последние девять минут на высшем уровне.

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Усик внезапно взвинтил темп и полностью переиграл Джошуа. Он был неуловим, а сам атаковал с самых разных позиций и углов, к чему чемпион был явно не готов. Самым ярким стал заключительный, 12-й раунд, в ходе которого Усик натурально избивал оппонента. В концовке он и вовсе загнал его к канатам и чуть было не отправил в нокаут, но его остановил гонг. И не исключено, что избежать досрочного поражения Энтони помогли организаторы. В ходе трансляции часы пропали после того, как до конца отрезка оставалось чуть более восьми секунд. Однако уже спустя две прозвучал сигнал о завершении дуэли.

В этот момент главная интрига состояла в том, каким образом судьи оценили действия боксёров в первой половине схватки. Большинство раундов получились довольно равными. И хотя больше попаданий на свой счёт записал Усик, Джошуа выбрасывал более мощные удары. А это зачастую является ключевым показателем.

Однако на этот раз сенсации не произошло. Арбитры единогласно признали победу украинца, хоть и разошлись в оценках ряда раундов — 117:112, 116:112, 115:113. Таким образом, Усик одержал 19-ю победу в карьере и завоевал четыре пояса чемпиона мира в тяжёлом весе.

Станцевав гопак с украинским флагом и примерив на себя чемпионские пояса, Усик признался, что не показал свой максимум, и пообещал продемонстрировать ещё более высокий уровень в следующем бою. И не исключено, что в нём его противником вновь станет Джошуа. По окончании шоу в Лондоне промоутер британца Эдди Хирн заявил, что его клиент собирается воспользоваться опцией проведения незамедлительного реванша.