Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой Усика против Джошуа

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о выступлении украинского боксёра Александра Усика в поединке против британского спортсмена Энтони Джошуа.

«Впечатляющее выступление», — написал он под фотографией Усика после поединка, размещённой в его Stories в Instagram.

В бою за титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации WBA Super, Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) британец Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику.

Таким образом, украинский спортсмен одержал 19-ю победу на профессиональном ринге, а Джошуа потерпел второе поражение и лишился титулов.

Промоутер британца заявил, что спортсмен намерен вернуть свои пояса.