Промоутер Джошуа заявил, что британец намерен вернуть свои пояса

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, прокомментировал поражение подопечного в бою с украинцем Александром Усиком, который стал новым чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

«Усик очень техничен. Он — фантастический боец с отличной психологической готовностью. Более сильный боксёр сегодня победил. Александр действительно удивил. Реванш? Это будет непросто. Однако Джошуа уже говорит о нём, он хочет быть чемпионом мира. Энтони сказал, что с ним всё в порядке, нет повреждений. Думаю, он сразу захочет провести реванш. Но Джошуа надо придумать что-то новое, в таком бою Усик был лучше. Нельзя сравнивать это и поражение от Руиса. Там было совсем другое. Здесь же Джошуа дрался с одним из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Но Энтони голоден, он хочет вернуть свои пояса», — заявил Хирн после боя.

В ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей. Бой проходил в Лондоне.

Ранее Усик не стал отвечать на вопрос о реванше с Джошуа.