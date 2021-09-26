Усик не стал отвечать на вопрос о реванше с Джошуа

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался о возможном реванше с экс-обладателем титулов британцем Энтони Джошуа.

«На данный момент я хочу домой. Потому что с января месяца я очень сильно готовился к этому поединку. Был мало времени со своей семьёй. Я очень соскучился по своим детям. Хочу наблюдать, как они балуются, кричат, пачкают одежду. Хочу всё это видеть», — сказал украинец после боя.

В ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей. Бой проходил в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик по очкам победил Джошуа и стал новым чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе.