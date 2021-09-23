Сравнение с Холифилдом, самоустранение Кличко и рекордный гонорар: что обсуждают перед боем Усика с Джошуа

25 сентября в Лондоне состоится бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком. В случае победы над британцем украинец завоюет титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также получит шанс стать абсолютным чемпионом мира в четвёртом бою после смены весовой категории. Почему уроженца Симферополя сравнивают с Эвандером Холифилдом и чем он может удивить действующего обладателя поясов — в материале RT.

Поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком смело можно считать одним из главных событий 2021 года в мире бокса. В то время как старейший вид единоборств всё чаще ассоциируется с боями известных блогеров с ветеранами MMA, сражение между британцем и украинцем имеет возможность вновь обратить внимание широкой публики на выступление профессионалов. На кону будет стоять сразу четыре пояса в самой престижной категории, а победитель с большой долей вероятности получит возможность стать первым абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе со времён Леннокса Льюиса.

Стоит напомнить, что изначально объединительный бой в тяжёлой категории должен был состояться именно в 2021 году. На протяжении длительного времени велись переговоры между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, но когда обе стороны достигли консенсуса, в дело вмешался Деонтей Уайлдер. Американец активировал пункт в контракте, дающий ему право провести незамедлительный бой-реванш с чемпионом WBC. Из-за этого Джошуа остался без противника и вынужден был сразиться с обязательным претендентом на титул WBO. На тот момент им значился Усик, в довольно непростой дуэли взявший верх над Дереком Чисорой.

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Однако подобное развитие событий вряд ли расстроило фанатов. Вместо одного супербоя мир бокса получил своего рода мини-турнир за звание абсолютного чемпиона мира. Причём оба импровизированных полуфинала должны были пройти примерно в одно время — 25 сентября и 9 октября. И это лишь располагало к проведению объединительной схватки в будущем, ведь спортсмены фактически имели равное время на восстановление и подготовку. Первыми за звание претендента предстояло побороться Джошуа и Усику, а две недели спустя — Фьюри с Уайлдером.

И вряд ли кто-то удивился тому, что действующие обладатели титулов считаются фаворитами. Но если на котировки Фьюри прямое влияние оказало его доминирование во втором поединке с Уайлдером, то в случае с Джошуа и Усиком во главу угла ставились скорее не боксёрские, а антропометрические данные. Даже несмотря на две победы после перехода в тяжеловесы, шансы Александра на успешное выступление в дивизионе оценивались скептически. И это неудивительно, ведь в боксе рост и длина рук имеют огромное значение, а украинец заметно уступал по этим показателям всем из вышеназванных атлетов.

Достаточно вспомнить, как умело своими данными пользовались соотечественники Усика — братья Виталий и Владимир Кличко, а также россиянин Николай Валуев, добившийся огромных успехов в основном благодаря антропометрии. Однако списывать Александра со счетов заранее не стоит, ведь в истории спорта были и случаи, когда сильнейшими тяжеловесами в мире числились не самые высокие по меркам категории бойцы — Майк Тайсон и Эвандер Холифилд, чей рост не превышал 190 см.

«Я даю достаточно много шансов Усику. Тут, в принципе, 50 на 50. Хотя всё-таки, возможно, есть перевес в сторону Джошуа по некоторым причинам. Но я абсолютно не исключаю победу Александра. Он серьёзно готовится к этой битве... Тут вопрос в габаритах, но и в скорости тоже. Это очень интересный поединок. Победа Усика не будет сенсацией. Но это будет новая эпохальная история. Усик напоминает мне Эвандера Холифилда, которому когда-то не давали практически никаких шансов в тяжёлом весе, но в итоге он доказал всему миру, что и крузер может выигрывать пояса и стать звездой в тяжёлом весе», — цитирует РИА Новости экс-чемпиона мира по боксу Григория Дрозда.

И подобное мнение нельзя не учитывать. В плане работы ног Усик может дать фору любому тяжеловесу, а в технике он уж точно не уступает Джошуа. Как и оппонент, он оттачивал её ещё во время выступлений в любителях и в итоге преуспел. И Александр, и Энтони завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне. Правда, если первый сделал это в категории до 91 кг, то второй — до 120.

Кроме того, в преддверии грядущего боя стоит учитывать ещё несколько факторов. Если раньше мало кто мог представить, что Усик способен нокаутировать Джошуа, то сейчас это уже не кажется таким невозможным. Украинец заметно прибавил в массе, что скажется на мощи его ударов — без этой составляющей очень сложно построить карьеру в самом престижном дивизионе. Вопрос лишь в том, сумеет ли он сохранить прежнюю лёгкость в движениях, неоднократно становившейся его главным козырем.

«Не думаю, что Усику тяжело находиться в супертяжах — вес он набрал, скажем так, природным путём. Даже видно, что нет никакой фармподдержки... Смотрел, как бой оценивают букмекеры. Скажу из своей практики. Я спарринговал и с большими ребятами, и с маленькими. Большим доставлял много проблем. Были маленькие спарринг-партнёры — ребята, которые боксировали в весе 67,7 кг — скоростные, атлетичные, и уже мне с ними было сложно», — признался Sport Arena экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик.

Тем не менее украинец всё равно отдал предпочтение Джошуа, оценив его шансы на победу немного выше — 55 на 45. В свою очередь, олимпийский чемпион Егор Мехонцев считает, что фаворита в грядущем противостоянии нет, и уверен, что Усик способен реализовать своё преимущество в движении и сдерживать оппонента на протяжении всех 12 раундов.

«Усик может сломать Джошуа рисунок боя. Александр не нокаутирует, не изобьёт, ничего не сделает, но и сопернику ничего не позволит — насуёт ему... Усик легче и быстрее Джошуа на ногах. Александр совсем недавно сменил дивизион и ещё не оброс мускулатурой, а Джошуа — природная скала. Он больше и медленнее Усика, который и в 91 кг побеждал за счёт скорости. В супертяжёлом весе Александр ещё больше будет превосходить соперников в этом плане», — приводит слова Мехонцева «РБ Спорт».

Солидным преимуществом Усика можно считать и наличие в его команде прославленного тренера Анатолия Ломаченко — отца экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. Как сообщили представители украинца, наставник будет находиться в его углу по ходу битвы с Джошуа. Зато рассчитывать на советы со стороны Владимира Кличко не приходится. В своё время тот очень тесно общался, а также спарринговал с Джошуа и наверняка мог бы рассказать о его слабостях соотечественнику. Однако Владимир предпочёл поступить благородно и дистанцироваться от обоих противников. Как признался менеджер британца Дэвид Ганса, Кличко-младший заявил, что «любит обоих», и пожелал победить сильнейшему.

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Безусловно, главной наградой за успех в грядущей схватке станут четыре пояса и возможность в будущем побороться за звание абсолютного чемпиона. Но если об этом известно на протяжении продолжительного периода времени, то информация о гонорарах боксёров появилась совсем недавно. И согласно ей, финансовые условия нельзя назвать равными.

Как сообщает The Mirror, гонорар Джошуа за бой с Усиком составит £15 млн, что по меркам британца является не самым высоким показателем. Так, за последние три года он ни разу не получал за поединок меньше £20 млн, а за реванш с Энди Руисом и вовсе заработал £60 млн. И это может говорить о пониженном интересе к данной битве со стороны как спонсоров, так и общественности.

Что касается Усика, то на данный момент подтверждённые данные о его гонораре не были опубликованы. Тем не менее в Total Sportal считают, что гарантированная выплата составит £3 млн, а при удачном стечении обстоятельств украинец может заработать около £5 млн. Для этого права на просмотр турнира с их участием должны купить не менее 450 тыс. человек. Так или иначе, но в грядущую субботу Александр получит рекордную прибыль в карьере. До настоящего момента ему не предлагали более $2,5 млн.