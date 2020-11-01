На пути к Джошуа: украинский боксёр Усик победил Чисору и стал обязательным претендентом на титул WBO

Александр Усик взял верх над Дереком Чисорой и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO. Поединок прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу украинскому спортсмену. Как Усик остался непобеждённым и приблизился к бою с Энтони Джошуа — в материале RT.

В один день с Муратом Гассиевым свой очередной поединок провёл и его бывший оппонент Александр Усик. В рамках своего второго боя в тяжёлом весе украинец сразился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Дереком Чисорой. Дуэль прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, но болельщиков не было на трибунах из-за ситуации с распространением коронавируса.

В отличие от Гассиева, Усику не пришлось готовиться к разным соперникам. Тем не менее организация боя с Чисорой тоже была непростой. Изначально поединок должен был состояться в феврале, но четырежды переносился. Долгое время причиной тому было неидеальное состояние здоровья украинца, а затем поводом для отсрочки стала пандемия. Тем не менее оппоненты не отказались от встречи друг с другом и решили провести её 31 октября.

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Уже в ходе официальной процедуры взвешивания стало понятно, что схватка обещает быть крайне напряжённой и эмоциональной. Несмотря на статус андердога, Чисора и не думал сдаваться на милость победителя и был готов использовать все возможные средства для давления на противника. Так, Дерек решил по-своему отметить наступающий Хэллоуин и появился на процедуре взвешивания в образе, отдалённо напоминающем героя комиксов Джокера. Помимо этого, боец написал на груди своё прозвище — Война — и тем самым дал понять, что намерен устроить на ринге настоящую драку.

Стоит напомнить, что Чисоре не впервой выступать в роли зачинщика конфликтов в преддверии схваток. В 2012 году британец дал пощёчину на тот момент чемпиону мира Виталию Кличко, спровоцировав потасовку во время дуэли взглядов, а перед самим боем плюнул в лицо его брату Владимиру.

На этот раз Чисора действовал менее агрессивно, хоть и продолжал попытки «залезть в голову» Усику. На протяжении нескольких минут он что-то выговаривал сопернику, но тот казался предельно спокойным и собранным. Уверенность украинца в себе не смогли пошатнуть ни громкие заявления британца, ни серьёзная разница в массе. Вес Александра составил 98,4 кг, а Дерек оказался более чем на 17 кг тяжелее (115,6).

Было логично ожидать, что в бою Чисора постарается с ходу воспользоваться своим преимуществом в мощи и нокаутировать Усика в первых же раундах. Британец сразу пошёл вперёд и стал навязывать украинцу свой ритм боя. В дебюте он регулярно доносил до цели мощнейшие удары и зажимал оппонента в клинче, в чём ему способствовал не только лояльный к подобным действиям рефери, но и не самых больших размеров ринг. Как заметил комментировавший схватку Николай Валуев, ринг явно был нестандартного размера, что должно было помочь Дереку нивелировать разницу в скорости.

Первые два раунда прошли в схожем ключе. Усик пытался нащупать дистанцию, но очень часто оказывался спиной к канатам и позволял Чисоре не только атаковать размашистыми оверхендами, но и «вязать» себя в клинче. В некоторые моменты поединок скорее походил на борьбу, чем на бокс, но это было только на руку британцу. Первый опасный ответ украинца был зафиксирован лишь на шестой минуте схватки. Александр здорово отзащищался, после чего нанёс точный левый прямой в подбородок.

Начиная с третьего раунда дуэль становилась всё более равной. Несмотря на сложности, Усик освоился на ринге и стал всё чаще отвечать на выпады в свою сторону. Украинский боксёр вспомнил об ударах по корпусу и принялся поочерёдно работать по обоим «этажам», всё больше запутывая соперника. Вместе с тем Чисора немного сбавил обороты, а в его действиях начала чувствоваться усталость.

Если третий отрезок боя можно было назвать равным, то в течение следующих трёх преимущество Усика стало всё более явным. Впечатляющая работа ног позволяла ему уходить от сильных, но не самых молниеносных свингов Чисоры, после чего моментально обрушивать на того шквал ударов. В четвёртой трёхминутке Александр прочно занял центр ринга и начал работать первым номером, делая ставки на фирменные комбинации. Он зачастую жертвовал силой, но брал точностью и количеством.

В этот момент могло показаться, что Чисора окончательно потерял инициативу и уже не сможет навязать борьбу, но всё оказалось иначе. Он пришёл в себя и в течение следующих 12 минут на равных сражался с украинцем, взяв два раунда из четырёх. Хоть Дерек и перешёл в экономный режим, но в концовках непременно прибавлял в активности и пользовался всеми возможностями, чтобы нанести ущерб противнику. Особо успешными для него стали шестой и девятый раунд, в то время как Александр был гораздо убедительнее в седьмом и восьмом.

Тем не менее именно Усик был ближе к тому, чтобы оформить первый нокдаун в этой дуэли. На последних секундах седьмого раунда Чисора пошёл вперёд и нарвался на резкую контратаку в исполнении соперника. Правый хук пришёлся точно в челюсть и заставил Дерека пошатнуться. Это стало большой неожиданностью, ведь Александра критикуют именно за отсутствие сильного удара и нокаутирующей мощи.

Три заключительных раунда получились не менее конкурентными. В десятом Чисора выглядел заметно более активным и вновь стал раз за разом прорываться на ближнюю дистанцию. Усик старался уходить вбок и держаться на расстоянии вытянутой руки, но регулярно терпел неудачу. Кроме того, Александр стал всё чаще оказываться спиной к канатам, что позволяло сопернику наносить тяжёлые удары (пусть большинство из них и приходилось в блок).

В ключевой момент дуэли Усик всё же собрался с силами и забрал два последних раунда. Чисора старался клинчевать и не стеснялся бить ниже пояса, но даже это не помогло ему перехватить инициативу. Александр по-прежнему великолепно передвигался по рингу и раз за разом находил брешь в обороне подуставшего Дерека. По итогам 12 раундов все трое судей отдали предпочтение украинцу, что позволило ему одержать 18-ю победу в профессиональной карьере.

Таким образом, Усик не только остался непобеждённым боксёром и выиграл второй поединок в тяжёлом весе, но и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Это произошло на глазах действующего обладателя пояса Энтони Джошуа, наблюдавшего за выступлением украинца из зала.

При этом после боя украинец признался, что не очень доволен своим выступлением, и оценил его на три балла, но отметил, что намерен прогрессировать. Он не стал отвечать на вопрос о возможной встрече с Джошуа, зато выразил желание повторить достижение в первом тяжёлом весе — стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлой категории.