Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке в тяжёлом весе
Российский боксёр Мурат Гассиев одержал досрочную победу над албанцем Нури Сефери в своём первом поединке в тяжёлой весовой категории.
- РИА Новости
Бой завершился в первом раунде.
Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что Усик оказался легче Чисоры на 17 кг.
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