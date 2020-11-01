Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке в тяжёлом весе

Российский боксёр Мурат Гассиев одержал досрочную победу над албанцем Нури Сефери в своём первом поединке в тяжёлой весовой категории.

РИА Новости

Бой завершился в первом раунде. Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что Усик оказался легче Чисоры на 17 кг.