Украинский боксёр Усик оказался легче Чисоры на 17 кг

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Украинец Александр Усик и британский боксёр Дерек Чисора провели церемонию взвешивания перед поединком.
Украинский боксёр Усик оказался легче Чисоры на 17 кг
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

По итогам взвешивания украинский спортсмен оказался легче своего соперника на 17 кг. Вес Усика составил 98,5 кг, а британца — 115,9 кг.

Поединок между Усиком и Чисорой состоится 31 октября в Лондоне.

На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Чисора выиграл 32 боя и потерпел девять поражений за карьеру.

Ранее сообщалось, что Чисора предстал в роли Джокера во время битвы взглядов с Усиком.

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