Чисора предстал в роли Джокера во время битвы взглядов с Усиком

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Украинский боксёр Александр Усик и британец Дерек Чисора провели битву перед поединком.
Чисора предстал в роли Джокера во время битвы взглядов с Усиком
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

При этом во время церемонии взвешивания Чисора предстал в образе Джокера с надписью «Война» на груди.

Во время битвы взглядов британский боксёр попытался спровоцировать соперника, но Усик не отреагировал на его поведение.

Поединок между Усиком и Чисорой состоится 31 октября в Лондоне.

На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Чисора выиграл 32 боя и потерпел девять поражений за карьеру.

Ранее Артур Бетербиев выразил заинтересованность в бое с украинцем Усиком в тяжёлом весе.

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