Чисора предстал в роли Джокера во время битвы взглядов с Усиком
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
При этом во время церемонии взвешивания Чисора предстал в образе Джокера с надписью «Война» на груди.
Во время битвы взглядов британский боксёр попытался спровоцировать соперника, но Усик не отреагировал на его поведение.
Поединок между Усиком и Чисорой состоится 31 октября в Лондоне.
На счету Усика 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Чисора выиграл 32 боя и потерпел девять поражений за карьеру.
Ранее Артур Бетербиев выразил заинтересованность в бое с украинцем Усиком в тяжёлом весе.