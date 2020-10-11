Бетербиев выразил заинтересованность в бое с украинцем Усиком в тяжёлом весе
- AFP
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«Бегал, скучно было — и решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне было бы интересно с ним побоксировать в тяжёлом весе. Как вы думаете, стоит это сделать?» — написал Бетербиев в своём Instagram.
На Олимпиаде-2012 в Лондоне Усик победил Бетербиева в 1/4 финала, впоследствии завоевав золотую медаль Игр. Также украинец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
Ранее Бивол заявил, что хочет провести бой с Бетербиевым.