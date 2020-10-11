Бетербиев выразил заинтересованность в бое с украинцем Усиком в тяжёлом весе

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Чемпион мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) рассказал о желании встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).
Бетербиев выразил заинтересованность в бое с украинцем Усиком в тяжёлом весе
  • AFP
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Бегал, скучно было — и решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне было бы интересно с ним побоксировать в тяжёлом весе. Как вы думаете, стоит это сделать?» — написал Бетербиев в своём Instagram.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Усик победил Бетербиева в 1/4 финала, впоследствии завоевав золотую медаль Игр. Также украинец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Ранее Бивол заявил, что хочет провести бой с Бетербиевым.

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