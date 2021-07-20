Джошуа заявил, что не может дождаться боя с Усиком

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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился мнением о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком.
Джошуа заявил, что не может дождаться боя с Усиком
  • Reuters
  • © Andrew Couldridge

«Я снова поставил всё на карту, и пора защищать свою корону. Мы — два олимпийских чемпиона, которые пробились к вершине, мы никогда не избегали вызовов», — сказал Джошуа в Instagram.

Он также выразил уверенность, что атмосфера на стадионе будет потрясающей и для него огромная честь быть первым, кто проведёт бой на стадионе «Тоттенхэма».

«Не могу дождаться боя с Усиком», — добавил Джошуа.

На счету Джошуа 24 победы и одно поражение в 25 поединках. У Усика 18 побед в 18 боях.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа — Усик пройдёт 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

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