Линарес и Абдуллаев проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC
- Legion-Media
Поединок пройдёт 19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках главного события вечера от RCC Boxing Promotions.
Для россиянина этот бой станет первой защитой титула WBC Silver. В прошлом году он одержал победу над претендентом Деяном Златичанином и вернул утерянные позиции после поражения Дэвину Хейни в поединке за титул чемпиона мира WBC в 2019 году.
Линарес тоже боксировал с Хейни в мае прошлого года и уступил решением судей.
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