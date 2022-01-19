Линарес и Абдуллаев проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC

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Российский боксёр Заур Абдуллаев проведёт бой с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).
Линарес и Абдуллаев проведут отборочный бой за титул чемпиона мира WBC
  • Legion-Media

Поединок пройдёт 19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках  главного события вечера от RCC Boxing Promotions. 

Для россиянина этот бой станет первой защитой титула WBC Silver. В прошлом году он одержал победу над претендентом Деяном Златичанином и вернул утерянные позиции после поражения Дэвину Хейни в поединке за титул чемпиона мира WBC в 2019 году.

Линарес тоже боксировал с Хейни в мае прошлого года и уступил решением судей. 

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