Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории MMA

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории MMA
  • © AP Photo/John Locher

В список он включил Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса. Примечательно, что в его топ не вошёл бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. 

Российский боец трижды подряд защищал титул чемпиона UFC. Он не потерпел ни одного поражения в карьере, выиграв 29 боев.

В октябре 2020 года он объявил о завершении карьеры после победного поединка над Джастином Гэтжи.

Ранее Усик признался, что потерял много денег из-за своей политической позиции.

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