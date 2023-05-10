Атаев вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Ташкенте

Российский боксёр Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, прошёл в полуфинал чемпионата мира в Узбекистане.

Атаев одержал победу над иорданцем Аделем Алхиндави единогласным решением судей и вышел в полуфинал соревнований.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая. Россиян допустили к участию в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн.

Ранее главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что Тархан Идигов и Игорь Свиридченков показали отличные результаты в поединках 1/16 финала чемпионата мира 2023 года по боксу в Ташкенте.