IBA выступила с заявлением после решения МОК о лишении признания

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении организации признания.

«Действия МОК обусловлены политическими решениями, а не мнением спортивного сообщества.

Решение противоречит основополагающим принципам олимпизма, закреплённым в Олимпийской хартии», — говорится в заявлении.

Также организация обратилась к Томасу Баху с вопросом, почему МОК не оценил действия бывшего президента IBA У Цзин-Куо и не признал его ответственность за коррупцию.

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что IBA может оспорить в суде лишение признания МОК.