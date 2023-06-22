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IBA выступила с заявлением после решения МОК о лишении признания

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Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении организации признания.
IBA выступила с заявлением после решения МОК о лишении признания
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Действия МОК обусловлены политическими решениями, а не мнением спортивного сообщества.

Решение противоречит основополагающим принципам олимпизма, закреплённым в Олимпийской хартии», — говорится в заявлении.

Также организация обратилась к Томасу Баху с вопросом, почему МОК не оценил действия бывшего президента IBA У Цзин-Куо и не признал его ответственность за коррупцию.

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что IBA может оспорить в суде лишение признания МОК.

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