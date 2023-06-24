Бивол: могу в любое время уехать и получить паспорт Кыргызстана

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол сообщил, что может в любое время уехать и получить паспорт Кыргызстана.

«Это выглядит забавно, потому что гражданин Канады Бетербиев тоже россиянин. Я родился в Кыргызстане, провёл там почти половину своей жизни. Я мог бы в любое время поехать и получить паспорт. В чём проблема? Думаю, есть другая причина. Я не знаю, что это, но это не главная проблема, мешающая нам провести бой», — приводит слова Бивола Pro Box News.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Ранее менеджер Бивола заявил, что команду не устраивают условия реванша с Альваресом.