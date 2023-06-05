Менеджер Бивола заявил, что команду не устраивают условия реванша с Альваресом

Менеджер российского боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, что команду не устраивают условия реванша с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Реванш не может состояться на тех же условиях, что и бой, который вы проиграли. Это глупо. Мы смотрим вперёд. Артур Бетербиев — наша цель», — цитирует Корнилова ESPN.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109. После боя мексиканский боксёр заявил о желании провести реванш с Биволом.

Напомним, что Бивол 8 мая 2022 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее сообщалось, что WBC не планирует проводить реванш Бивола с Альваресом во втором среднем весе.