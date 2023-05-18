WBC не планирует проводить реванш Бивола с Альваресом во втором среднем весе

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о реванше между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Наше заявление было чётким. Бивол не стал подавать индивидуальную заявку на рассмотрение его случая. Поэтому на данный момент Бивол не может принимать участие в поединке под эгидой WBC. Сейчас в России нет бокса, одобренного WBC», — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.

Бивол 8 мая 2022 года в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее сообщалось, что Бивол ответил на вызов Альвареса провести реванш за титул WBA.