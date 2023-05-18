Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

WBC не планирует проводить реванш Бивола с Альваресом во втором среднем весе

Короткая ссылка
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о реванше между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
WBC не планирует проводить реванш Бивола с Альваресом во втором среднем весе
  • Gettyimages.ru

«Наше заявление было чётким. Бивол не стал подавать индивидуальную заявку на рассмотрение его случая. Поэтому на данный момент Бивол не может принимать участие в поединке под эгидой WBC. Сейчас в России нет бокса, одобренного WBC», — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.

Бивол 8 мая 2022 года в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее сообщалось, что Бивол ответил на вызов Альвареса провести реванш за титул WBA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить