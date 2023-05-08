Бивол ответил на вызов Альвареса провести реванш за титул WBA

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол ответил на вызов мексиканца Сауля Альвареса.

«Почему я должен проводить реванш в полутяжёлом весе? В чём здесь вызов или мотивация для меня, если я уже победил его в этом весе? Если он способен выиграть, то, возможно, более высокие шансы у него будут во втором среднем весе. А для меня это должно стать вызовом», — цитирует Бивола ESPN.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.

Ранее Альварес вызвал Бивола на реванш за титул WBA.