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Бивол ответил на вызов Альвареса провести реванш за титул WBA

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол ответил на вызов мексиканца Сауля Альвареса.
Бивол ответил на вызов Альвареса провести реванш за титул WBA
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Почему я должен проводить реванш в полутяжёлом весе? В чём здесь вызов или мотивация для меня, если я уже победил его в этом весе? Если он способен выиграть, то, возможно, более высокие шансы у него будут во втором среднем весе. А для меня это должно стать вызовом», — цитирует Бивола ESPN.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.

Ранее Альварес вызвал Бивола на реванш за титул WBA.

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