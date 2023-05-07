Альварес вызвал Бивола на реванш за титул WBA

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес вызвал россиянина Дмитрия Бивола на бой-реванш за титул WBA.

«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, всё то же самое. Я хочу этого», — сказал мексиканец.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.

Ранее сообщалось, что бой Бивола и Артура Бетербиева в 2023 году сорвался из-за финансового вопроса.