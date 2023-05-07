Альварес вызвал Бивола на реванш за титул WBA
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«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, всё то же самое. Я хочу этого», — сказал мексиканец.
7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). Поединок завершился единогласным решением судей — 120:107, 118:109 и 118:109.
Ранее сообщалось, что бой Бивола и Артура Бетербиева в 2023 году сорвался из-за финансового вопроса.