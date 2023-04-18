Бой Бивола и Бетербиева в 2023 году сорвался из-за финансового вопроса

Российские боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев не проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе в 2023 году.

«Буквально месяц назад мы вели переговоры о проведении поединка в ОАЭ или США, но суммы, которые назывались в разговоре… У нас не получилось осуществить то, что мы хотели. В этом бою есть две стороны, и обе — боксёры из топ-10 рейтинга. Обе стороны хотят зарабатывать деньги», — заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов в подкасте Big Fight Weekend.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Ранее Бивол заявлял, что хочет следующий бой провести с Бетербиевым.