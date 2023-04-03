Бивол: хочу следующий бой провести против Бетербиева

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести поединок с соотечественником, обладателем поясов IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым.
Бивол: хочу следующий бой провести против Бетербиева
  • AFP

«Я сказал своей команде, что хочу следующий бой провести против Бетербиева. Моя цель на этот год — объединить пояса», — приводит слова Бивола The Ring.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Бивол после победы над «Уралом» поздравил футболистов «Зенита» в раздевалке.

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