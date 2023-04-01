Бивол после победы над «Уралом» поздравил футболистов «Зенита» в раздевалке

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол поделился эмоциями после общения с игроками петербургского «Зенита» в раздевалке по окончании матча 21-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Такая рабочая победная атмосфера. В принципе, знакомая мне. После побед у нас тоже и весело, и пицца, и шутки с прибаутками. Классная обстановка», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

32-летний боксёр признался, что его впечатлил масштаб «Газпром Арены».

«И, конечно, игра понравилась, потому что «Зенит» выиграл. Пришёл ведь поддержать петербургскую команду», — добавил Бивол.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Мячи забил Иван Сергеев (76-я и 81-я минуты).

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал сложным матч с «Уралом» в 21-м туре чемпионата России.