Сантос назвал заслуженной победу «Зенита» над «Уралом» в матче РПЛ
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«Очень сложная игра. «Урал» — очень организованная команда, которая хорошо подкована тактически. На протяжении всех 90 минут от нас требовалось показывать свою лучшую игру. Мы заслужили этот результат», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.
Ранее полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отметил, что у команды было много моментов в матче с «Ахматом» в РПЛ.