Сантос назвал заслуженной победу «Зенита» над «Уралом» в матче РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал сложным матч с «Уралом» в 21-м туре чемпионата России (2:0).

«Очень сложная игра. «Урал» — очень организованная команда, которая хорошо подкована тактически. На протяжении всех 90 минут от нас требовалось показывать свою лучшую игру. Мы заслужили этот результат», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции.

Ранее полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отметил, что у команды было много моментов в матче с «Ахматом» в РПЛ.