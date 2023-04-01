Хлусевич считает, что «Спартаку» не хватило удачи и агрессии в матче с «Ахматом»

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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отметил, что у команды было много моментов в матче с «Ахматом» в РПЛ, которые она не реализовала (0:0).
Хлусевич считает, что «Спартаку» не хватило удачи и агрессии в матче с «Ахматом»
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«Куча моментов, но не забиваем. Мало было ударов. Мы просто не забили свои мячи. Замена была усилением, всё-таки они были свежими игроками. Когда они вышли, тоже было много моментов, которые можно было реализовать. Где-то не хватило удачи и агрессии», — приводит слова Хлусевича Sport24.

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Ранее нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал результат матча с «Ахматом».

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